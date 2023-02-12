В Свердловской области выявили 439 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие сутки выявили ещё 439 случаев коронавируса. За всё время подтвердилось 576 047 случаев болезни.Выписано по выздоровлению из больниц было 215 человек. Всего в Свердловской области, по данным на 19 февраля, вылечилось 559 951 человек.Умер за эти сутки один человек. За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 10 930 летальных исходов.