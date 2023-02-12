Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на грязную воду

«Так, владельцы квартир на девятом посёлке каждый раз, открывая кран гадают, что же выпадет на их долю: будет ли у них "горный родник" или снова "жидкость из преисподней"…»,



– пишет городское сообщество.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости