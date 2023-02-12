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Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на грязную воду
Общество
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
Жители Нижнего Тагила вновь пожаловались на грязную воду из-под крана. На этот раз о своей проблеме напомнили жильцы квартир из микрорайона «9-й посёлок», сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, что жаловаться на грязную воду в своих квартирах жители Нижнего Тагила начали ещё с октября прошлого года. Проблема продолжает время от времени беспокоить тагильчан.
«Так, владельцы квартир на девятом посёлке каждый раз, открывая кран гадают, что же выпадет на их долю: будет ли у них "горный родник" или снова "жидкость из преисподней"…»,
– пишет городское сообщество.
– пишет городское сообщество.
Напомним, что жаловаться на грязную воду в своих квартирах жители Нижнего Тагила начали ещё с октября прошлого года. Проблема продолжает время от времени беспокоить тагильчан.
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