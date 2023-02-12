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В Екатеринбурге ищут 49-летнего мужчину, пропавшего 16 февраля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 49-летнего Виктора Ерёменко. Последний раз он выходил на связь 16 февраля 2023 года, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 173 сантиметра, нормального телосложения, с короткими русыми волосами и карими глазами. Был одет в серо-синюю безрукавку, чёрную кофту, чёрные спортивные штаны и чёрные галоши.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 173 сантиметра, нормального телосложения, с короткими русыми волосами и карими глазами. Был одет в серо-синюю безрукавку, чёрную кофту, чёрные спортивные штаны и чёрные галоши.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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