В Екатеринбурге ищут 49-летнего мужчину, пропавшего 16 февраля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 49-летнего Виктора Ерёменко. Последний раз он выходил на связь 16 февраля 2023 года, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 173 сантиметра, нормального телосложения, с короткими русыми волосами и карими глазами. Был одет в серо-синюю безрукавку, чёрную кофту, чёрные спортивные штаны и чёрные галоши.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.