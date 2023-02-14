Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области

– говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

«С 20 часов 17 февраля до 20 часов 20 февраля на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,