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Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 20 февраля 20.00. Объявляется неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Первое предупреждение было объявлено 14 февраля вечером.
«С 20 часов 17 февраля до 20 часов 20 февраля на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Первое предупреждение было объявлено 14 февраля вечером.
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