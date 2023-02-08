Свердловскую область снова накроет смог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области предупреждают о смоге. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, с 20.00 14 февраля до 20.00 17 февраля в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждение ожидается вечером 17 февраля.