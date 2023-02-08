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Свердловскую область снова накроет смог
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области предупреждают о смоге. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, с 20.00 14 февраля до 20.00 17 февраля в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждение ожидается вечером 17 февраля.
По данным синоптиков, с 20.00 14 февраля до 20.00 17 февраля в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждение ожидается вечером 17 февраля.
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