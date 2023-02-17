В зоопарке Екатеринбурга выбирают самого красивого самца

– подчеркнули в зоопарке Екатеринбурга.

«Основная цель в выборе кандидатов на это высокое звание – привлечение внимания к редким и малоизвестным видам коллекции Екатеринбургского зоопарка. К тем, кто часто остаётся в тени, небрежно брошенной крупными кошками, медведями или слоном»,