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В зоопарке Екатеринбурга выбирают самого красивого самца
Общество
Фото: Екатеринбургский зоопарк
В Екатеринбургском зоопарке по случаю 23 февраля проводят выборы самого красивого самца. В этом году за титул «Зоо-мистера» будут бороться степная рысь, птица-носорог, енот, кустарниковая кенгуру и рыба – Королевский змееголов.
Голосование будет проходить до 22 февраля 09.00 в сообществе зоопарка во ВКонтакте.
«Основная цель в выборе кандидатов на это высокое звание – привлечение внимания к редким и малоизвестным видам коллекции Екатеринбургского зоопарка. К тем, кто часто остаётся в тени, небрежно брошенной крупными кошками, медведями или слоном»,
– подчеркнули в зоопарке Екатеринбурга.
Голосование будет проходить до 22 февраля 09.00 в сообществе зоопарка во ВКонтакте.
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