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Полностью ослепшая после истязаний собака из Алапаевска учится жить без глаз
Общество
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Екатеринбургский приют для травмированных животных «Клякса» опубликовал в своём телеграм-канале видео с собакой Белкой. После визита изуверов в частный дом в Алапаевске, где она раньше жила, она лишилась глаз и теперь учится обходиться без них.
Операция, которую сделали в ветклинике доктора Тебенькова, прошла успешно. Но только в том плане, что хвостатая пациентка наркоз хорошо перенесла, а раны её заживают. Увы, в кровавом месиве, оставшемся в глазницах после издевательств неизвестных подонков, врачам уже нечего был спасать — от глаз Белки не осталось ничего. Дальнейшую жизнь ей предстоит прожить, полагаясь только на слух и обоняние, благо у собак и то, и другое развито отменно.
Сейчас «Клякса» подыскивает для Белки новый дом и надёжных друзей. Желающие уже есть, но собаку отдавать просто так не торопятся — надо проверить, насколько ответственный и любящий человек вызвался кормить и ухаживать за ставшей инвалидкой собакой.
Меж тем, что ни день, «Кляксе» и доктору Тебенькову приходится спасать всё новых хвостатых бедолаг. На этой неделе началась борьба за здоровье кошки Валентины, которая получила переломы сразу трёх лап. Необходимо хирургическое вмешательство и остеосинтез. На оплату этой непростой и недешёвой процедуры идёт сбор средств. Присоединиться можно, сделав перевод любой посильной суммы на карту Сбербанка, которая привязана к номеру телефона 89126025666.
Операция, которую сделали в ветклинике доктора Тебенькова, прошла успешно. Но только в том плане, что хвостатая пациентка наркоз хорошо перенесла, а раны её заживают. Увы, в кровавом месиве, оставшемся в глазницах после издевательств неизвестных подонков, врачам уже нечего был спасать — от глаз Белки не осталось ничего. Дальнейшую жизнь ей предстоит прожить, полагаясь только на слух и обоняние, благо у собак и то, и другое развито отменно.
Сейчас «Клякса» подыскивает для Белки новый дом и надёжных друзей. Желающие уже есть, но собаку отдавать просто так не торопятся — надо проверить, насколько ответственный и любящий человек вызвался кормить и ухаживать за ставшей инвалидкой собакой.
Меж тем, что ни день, «Кляксе» и доктору Тебенькову приходится спасать всё новых хвостатых бедолаг. На этой неделе началась борьба за здоровье кошки Валентины, которая получила переломы сразу трёх лап. Необходимо хирургическое вмешательство и остеосинтез. На оплату этой непростой и недешёвой процедуры идёт сбор средств. Присоединиться можно, сделав перевод любой посильной суммы на карту Сбербанка, которая привязана к номеру телефона 89126025666.
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14 февраля 2023
14 февраля 2023