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Ставшей жертвой живодёров собаке из Алапаевска готовятся делать операцию
Криминал
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Жуткие мучения пришлось пережить собаке Белке, когда она осталась без присмотра на территории частного дома в Алапаевске. Её хозяина увезли в больницу, где ампутировали ноги. В это время его питомицу неизвестные истязали и пытались убить.
Сосед хозяина собаки решил проверить Белку, когда обратил внимание, что она давно не попадается в его поле зрения. Он-то и обнаружил страшную картину. Полуживая собака висела в петле, цепляясь передними лапами за ступеньку лестницы. На месте обеих глаз было кровавое месиво.
Вместе с волонтёрами, к которыми он обратился за помощью, мужчина перевёз умирающую и изувеченную Белку в Екатеринбург. Здесь её принял известный ветдоктор Вячеслав Тебеньков и взялся курировать приют для животных «Клякса». Судя по всему, живодёр пытался выколоть собаке оба глаза, но в ветклинике считают, что шанс хотя бы частично спасти зрение животного ещё есть. Сейчас алапаевскую мучиницу готовят к операции. Помочь оплатить расходы на медицинские расходы можно через благотворительный фонд «Клякса» (карта Сбербанка привязана к номеру телефона 89126025666).
По факту жестокого обращения с животным в полицию Алапаевска написали заявление. Сотрудники обещали провести необходимые процедуры, чтобы отыскать живодёра. Кроме того, для Белки ищут новый дом и заботливых друзей, которые непременно ей понадобятся вне зависимости, пройдёт ли операция по спасению зрения успешно или нет.
Сосед хозяина собаки решил проверить Белку, когда обратил внимание, что она давно не попадается в его поле зрения. Он-то и обнаружил страшную картину. Полуживая собака висела в петле, цепляясь передними лапами за ступеньку лестницы. На месте обеих глаз было кровавое месиво.
Вместе с волонтёрами, к которыми он обратился за помощью, мужчина перевёз умирающую и изувеченную Белку в Екатеринбург. Здесь её принял известный ветдоктор Вячеслав Тебеньков и взялся курировать приют для животных «Клякса». Судя по всему, живодёр пытался выколоть собаке оба глаза, но в ветклинике считают, что шанс хотя бы частично спасти зрение животного ещё есть. Сейчас алапаевскую мучиницу готовят к операции. Помочь оплатить расходы на медицинские расходы можно через благотворительный фонд «Клякса» (карта Сбербанка привязана к номеру телефона 89126025666).
По факту жестокого обращения с животным в полицию Алапаевска написали заявление. Сотрудники обещали провести необходимые процедуры, чтобы отыскать живодёра. Кроме того, для Белки ищут новый дом и заботливых друзей, которые непременно ей понадобятся вне зависимости, пройдёт ли операция по спасению зрения успешно или нет.
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В екатеринбургской ветклинике спасли проглотившую иголку кошку
11 февраля 2023
11 февраля 2023