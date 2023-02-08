Ставшей жертвой живодёров собаке из Алапаевска готовятся делать операцию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жуткие мучения пришлось пережить собаке Белке, когда она осталась без присмотра на территории частного дома в Алапаевске. Её хозяина увезли в больницу, где ампутировали ноги. В это время его питомицу неизвестные истязали и пытались убить.Сосед хозяина собаки решил проверить Белку, когда обратил внимание, что она давно не попадается в его поле зрения. Он-то и обнаружил страшную картину. Полуживая собака висела в петле, цепляясь передними лапами за ступеньку лестницы. На месте обеих глаз было кровавое месиво.Вместе с волонтёрами, к которыми он обратился за помощью, мужчина перевёз умирающую и изувеченную Белку в Екатеринбург. Здесь её принял известный ветдоктор Вячеслав Тебеньков и взялся курировать приют для животных «Клякса». Судя по всему, живодёр пытался выколоть собаке оба глаза, но в ветклинике считают, что шанс хотя бы частично спасти зрение животного ещё есть. Сейчас алапаевскую мучиницу готовят к операции. Помочь оплатить расходы на медицинские расходы можно через благотворительный фонд «Клякса» (карта Сбербанка привязана к номеру телефона 89126025666).По факту жестокого обращения с животным в полицию Алапаевска написали заявление. Сотрудники обещали провести необходимые процедуры, чтобы отыскать живодёра. Кроме того, для Белки ищут новый дом и заботливых друзей, которые непременно ей понадобятся вне зависимости, пройдёт ли операция по спасению зрения успешно или нет.