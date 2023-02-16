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Свердловчанам не стоит надеяться на снижение стоимости электроэнергии
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Жители Свердловской области могут не надеяться на снижение стоимости электроэнергии. Это следует из заявления исполняющего обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова.
Сегодня состоялась встреча представителей РЭК, департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и областных территориальных организаций профсоюзов. Гришанов на встрече заявил, что все решения по поводу тарифов электроэнергии уже приняты.
По словам Гришанова, тарифы устанавливает государство, а задача региона состоит в том, чтобы привести цены в соответствие с федеральными требованиями. Стоимость электричества в области и по всей России должна была подняться с 1 декабря 2022 года, но в регионе процесс затянулся, так как ФАС России опротестовала принятые новые тарифы и оспорила действующий с 1995 года ночной тариф для выходных и праздничных дней.
Ранее свердловские власти обратились в ФАС и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить решение ведомства о ликвидации тарифа выходного дня в Свердловской области. После отмены скидки на электричество всех жителей региона перевели на расчет по единому тарифу. Для возврата на двухставочный тариф необходимо перепрограммировать счетчики.
Владимир Гришанов добавил, что не стоит сразу перепрограммировать счетчики, а необходимо проанализировать долю потребления электроэнергии в ночное время.
Сегодня состоялась встреча представителей РЭК, департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и областных территориальных организаций профсоюзов. Гришанов на встрече заявил, что все решения по поводу тарифов электроэнергии уже приняты.
«Все решения приняты и теперь важную роль играет информирование жителей о нововведениях, о возможности влиять на то, сколько они платят», – говорит и.о. председателя РЭК.
По словам Гришанова, тарифы устанавливает государство, а задача региона состоит в том, чтобы привести цены в соответствие с федеральными требованиями. Стоимость электричества в области и по всей России должна была подняться с 1 декабря 2022 года, но в регионе процесс затянулся, так как ФАС России опротестовала принятые новые тарифы и оспорила действующий с 1995 года ночной тариф для выходных и праздничных дней.
Ранее свердловские власти обратились в ФАС и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить решение ведомства о ликвидации тарифа выходного дня в Свердловской области. После отмены скидки на электричество всех жителей региона перевели на расчет по единому тарифу. Для возврата на двухставочный тариф необходимо перепрограммировать счетчики.
Владимир Гришанов добавил, что не стоит сразу перепрограммировать счетчики, а необходимо проанализировать долю потребления электроэнергии в ночное время.
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