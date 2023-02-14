Фельдшерско-акушерский пункт спустя 10 лет открыли в свердловском поселке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Лесозавод в семи километрах от Асбеста открыли фельдшерско-акушерский пункт. Он будет обеспечивать медицинской помощью 200 местных жителей.Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, лечебный пункт оснащен необходимым оборудованием для оказания плановой медицинской помощи. В нем есть зона ожидания, кабинет приема врача, процедурная, помещение для хранения лекарственных препаратов, санузел и служебные комнаты.Для маломобильных граждан организовали специальный пандус. В ФАПе пациентам могут провести общий осмотр, снять электрокардиограмму, измерить давление, поставить уколы и прививки.До 2013 года в поселке Лесозавод работал стационарный ФАП, но из-за аварийного состояния здания его демонтировали. Местным жителям оказывали медицинскую помощь в передвижном модуле, но для пожилых людей это было не очень удобно. Новый ФАП открыли только спустя 10 лет.