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Свердловчан ждут холодные выходные
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на выходных ожидается холодная погода. Температура воздуха днем будет в районе -11°С.
В субботу, 18 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ночью -14…-19°С, на севере и востоке до -26°С. Днем -9…-14°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -14…-16°С, днем -9…-11°С. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 19 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -16…-21°С, в горах и низинах до -30°С. Днем -9…-14°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -16…-18°С, днем -9…-11°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 18 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ночью -14…-19°С, на севере и востоке до -26°С. Днем -9…-14°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -14…-16°С, днем -9…-11°С. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 19 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -16…-21°С, в горах и низинах до -30°С. Днем -9…-14°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -16…-18°С, днем -9…-11°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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