Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 20 февраля

«Экономическая целесообразность подсказывает, что тариф надо увеличивать. Увеличивается он меньше, чем уровень инфляции. Поэтому никаких проблем для горожан мы не видим», – заявил Бубнов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 33 рублей с 20 февраля. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы города Алексей Бубнов.По словам Бубнова, новый тариф по разовым поездкам начнет действовать с 20 февраля, а по проездным – с 1 марта.Замглавы города добавил, что деньги от повышения стоимость проезда будут направлены на увеличение уровня оплаты труда водителей и кондукторов, а также на обновление подвижного состава.