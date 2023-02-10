В Свердловской области выявили еще 434 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 434 человека. Общее число случаев заболевания – 575 168.Госпитализировали 39 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 476 человек. С начала пандемии вылечились 559 512 свердловчан.За сутки в регионе не зарегистрировано случаев смерти больных COVID-19.