Супруга екатеринбургской блогерши, посадившего малыша за руль, оштрафовали

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области оштрафовали супруга екатеринбургской блогерши, который перевозил маленького ребенка на коленях и при этом управлял автомобилем. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении ГИБДД.Уральский бьюти-блогер Алена Шаламова сняла на видео, как ее маленький сын ездит с отцом за рулем машины, и опубликовала ролик в соцсетях. История вызвала большой резонанс, так как перевозка ребенка с нарушением требований ПДД могла иметь трагичные последствия.Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства произошедшего и личности «героев» истории. В отношении супруга блогерши составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере трех тысяч рублей.Помимо этого, материалы по факту нарушения ПДД направили в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей по статье 5.35 КоАП за неисполнение законных представителей обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.