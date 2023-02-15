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Супруга екатеринбургской блогерши, посадившего малыша за руль, оштрафовали
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области оштрафовали супруга екатеринбургской блогерши, который перевозил маленького ребенка на коленях и при этом управлял автомобилем. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Уральский бьюти-блогер Алена Шаламова сняла на видео, как ее маленький сын ездит с отцом за рулем машины, и опубликовала ролик в соцсетях. История вызвала большой резонанс, так как перевозка ребенка с нарушением требований ПДД могла иметь трагичные последствия.
Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства произошедшего и личности «героев» истории. В отношении супруга блогерши составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере трех тысяч рублей.
Помимо этого, материалы по факту нарушения ПДД направили в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей по статье 5.35 КоАП за неисполнение законных представителей обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Уральский бьюти-блогер Алена Шаламова сняла на видео, как ее маленький сын ездит с отцом за рулем машины, и опубликовала ролик в соцсетях. История вызвала большой резонанс, так как перевозка ребенка с нарушением требований ПДД могла иметь трагичные последствия.
Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства произошедшего и личности «героев» истории. В отношении супруга блогерши составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере трех тысяч рублей.
Помимо этого, материалы по факту нарушения ПДД направили в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей по статье 5.35 КоАП за неисполнение законных представителей обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
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