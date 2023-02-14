Возрастное ограничение 18+
ХК «Автомобилист» взял реванш у «Амура» в Хабаровске
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
16 февраля екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проводил второй за три дня матч с «Амуром» в Хабаровске. Во встрече, проходившей 14 февраля, екатеринбуржцы уступили. На этот раз они смогли взять реванш.
Счёт, в отличие от предыдущего матча, открыли гости – нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек на десятой минуте первого периода забросил шайбу в ворота хабаровчан после передачи Никиты Трямкина. Но уже через 21 секунду «Амур» отыгрался – гол на счету Дениса Вихарева. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:1.
Все основные события матча произошли во втором периоде. Сначала Алексей Макеев на второй минуте вновь вывел «Автомобилист» вперёд. Но хабаровчане отыгрались ещё быстрее, чем в первом периоде – спустя 11 секунд Станислав Бочаров затолкал шайбу в ворота «Автомобилиста». А ещё через 35 секунд Стефан Да Коста вывел екатеринбурский клуб вперёд.
На десятой минуте второго периода Макеев оформил дубль и упрочил преимущество «Автомобилиста» – 2:4. Этот счёт продержался до финального свистка. В третьем периоде каких-либо значимых событий не произошло.
«Автомобилист» набрал 2 очка и с 79 очками вернулся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. На первом с уже значительным отрывом (85 очков) идёт казанский «Ак Барс», который в параллельном матче всухую обыграл владивостокский «Адмирал». Свои следующие два матча «Автомобилист» проведёт как раз с «Адмиралом» – игры, которые состоятся 18 и 19 февраля, завершат дальневосточный «вояж» екатеринбуржцев.
Счёт, в отличие от предыдущего матча, открыли гости – нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек на десятой минуте первого периода забросил шайбу в ворота хабаровчан после передачи Никиты Трямкина. Но уже через 21 секунду «Амур» отыгрался – гол на счету Дениса Вихарева. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:1.
Все основные события матча произошли во втором периоде. Сначала Алексей Макеев на второй минуте вновь вывел «Автомобилист» вперёд. Но хабаровчане отыгрались ещё быстрее, чем в первом периоде – спустя 11 секунд Станислав Бочаров затолкал шайбу в ворота «Автомобилиста». А ещё через 35 секунд Стефан Да Коста вывел екатеринбурский клуб вперёд.
На десятой минуте второго периода Макеев оформил дубль и упрочил преимущество «Автомобилиста» – 2:4. Этот счёт продержался до финального свистка. В третьем периоде каких-либо значимых событий не произошло.
«Автомобилист» набрал 2 очка и с 79 очками вернулся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. На первом с уже значительным отрывом (85 очков) идёт казанский «Ак Барс», который в параллельном матче всухую обыграл владивостокский «Адмирал». Свои следующие два матча «Автомобилист» проведёт как раз с «Адмиралом» – игры, которые состоятся 18 и 19 февраля, завершат дальневосточный «вояж» екатеринбуржцев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
ХК «Автомобилист» проиграл в Хабаровске
14 февраля 2023
14 февраля 2023
ХК «Автомобилист» уступил на своём льду лидеру чемпионата КХЛ
09 февраля 2023
09 февраля 2023