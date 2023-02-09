Свердловчане получат квитанции с перерасчетом за прошлый год

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители многоквартирных домов в Свердловской области получат квитанции с перерасчетом за прошлый год. Об этом сообщили в департаменте государственного жилищного и строительного надзора региона.Как рассказали в департаменте, управляющим компаниям необходимо осуществить в первом квартале 2023 год перерасчет размера расходов на оплату коммунальных ресурсов для содержания общедомового имущества, которые начислили в 2022 году не по показаниям приборов учета.В департаменте сослались на 156-ю статью Жилищного кодекса РФ, где прописаны правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.