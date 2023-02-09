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Конец недели в Свердловской области будет морозным

09.25 Четверг, 16 февраля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге похолодает. Температура воздуха днем будет в районе -9°С, ночью может опуститься до -24°С. Ветер слабый, осадки не предвидятся.

Сегодня, 16 февраля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Днем -7…-12°С. Ветер неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем -7…-9°С. Ветер неустойчивый слабый.

В пятницу, 17 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -13…-18°С, на севере и крайнем востоке до -23°С. Днем -5…-10°С. Ветер неустойчивый слабый.

В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -13…-15°С, днем -8…-10°С. Ветер неустойчивый слабый.

В субботу, 18 февраля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -14…-19°С, на севере и крайнем востоке до -24°С. Днем -9…-14°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-16°С, днем -9…-11°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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20:21 Вечер памяти мамы Неизвестного пройдёт в екатеринбургском музее скульптора
19:21 У несовершеннолетней девочки подозревают сотрясение мозга после ДТП в Нижнем Тагиле
18:40 В Екатеринбурге и городах Свердловской области вспоминали про Афган
18:13 Переход дороги в неположенном месте отправил жительницу Каменска-Уральского в больницу
17:51 Автоинспекторы проведут в Свердловской области рейд «Такси»
17:25 Участие в молодежном форуме УТРО-2023 примут 70 свердловчан
16:54 Туристический центр Екатеринбурга планируют обустроить к августу
16:21 В Екатеринбурге перекроют проезд между Курьинским переулком и Студенческой
15:52 В Свердловской области подтвердили еще 421 случай коронавируса
15:25 Подросток соврал о ДТП на улице Блюхера в Екатеринбурге
14:54 Плата за капремонт в Свердловской области могла вырасти на 57%
14:20 Верхняя Пышма принимает Первенство России по спортивному и боевому самбо среди юниоров
13:59 Свердловский министр назвал причину больших коммунальных платежей за январь
13:25 Уральские застройщики ищут замену польским и голландским деревьям
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