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Конец недели в Свердловской области будет морозным
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге похолодает. Температура воздуха днем будет в районе -9°С, ночью может опуститься до -24°С. Ветер слабый, осадки не предвидятся.
Сегодня, 16 февраля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Днем -7…-12°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем -7…-9°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 17 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -13…-18°С, на севере и крайнем востоке до -23°С. Днем -5…-10°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -13…-15°С, днем -8…-10°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 18 февраля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -14…-19°С, на севере и крайнем востоке до -24°С. Днем -9…-14°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-16°С, днем -9…-11°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 16 февраля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Днем -7…-12°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем -7…-9°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 17 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -13…-18°С, на севере и крайнем востоке до -23°С. Днем -5…-10°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -13…-15°С, днем -8…-10°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 18 февраля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -14…-19°С, на севере и крайнем востоке до -24°С. Днем -9…-14°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-16°С, днем -9…-11°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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