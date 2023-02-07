Участие в молодежном форуме УТРО-2023 примут 70 свердловчан

«Форум призван объединить социально активную, талантливую молодежь Уральского федерального округа. С каждым годом мы убеждаемся, насколько значимую роль такие мероприятия играют в формировании молодежных сообществ и способствуют их вовлечению в социальную жизнь регионов, созданию условий для самореализации, профессионального и личностного роста нашего молодого поколения», – заявил директор департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Отбор участников форума молодежи Уральского федерального округа УТРО стартует 1 апреля. Представлять Свердловскую область отправятся 70 человек.Форум проводится под эгидой полномочного представителя президента РФ в УрФО и Росмолодежи в 13-й раз. Каждый форум принимают разные регионы Урала. В этом году мероприятие состоится в Челябинской области с 24 по 29 июня. На базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» соберутся 500 участников из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.В этом году УТРО будет позиционироваться как форум новых вызовов и будет включать шесть направлений: «Педагоги и наставники», «Урал медийный», «Туризм внутри» и другие.Делегация Свердловской области ответственна за работу площадки «Историческая и культурная ретроПЕРСПЕКТИВА». Главный шатер площадки региона будет носить имя уральского писателя Владислава Крапивина.