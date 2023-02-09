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Туристический центр Екатеринбурга планируют обустроить к августу
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Туристическую часть Екатеринбурга планируют обустроить к августу 2023 года. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
На эти средства в туристическом центре города планируют внедрить художественную подсветку архитектурных объектов в Историческом сквере и на улице Вайнера, закупить уличную мебель и оборудовать туалетные модули. Также будут развиваться информационные туристические центры и уличная навигация.
Орлов поручил ответственным структурам выполнить основную часть перечисленных мероприятий к августу этого года, чтобы в дни 300-летия Екатеринбурга горожанам и гостям уральской столицы обеспечить максимальный комфорт.
Ранее мы писали, что Свердловская область получит из федерального бюджета более 580 млн рублей на развитие туризма. Из них 219,5 миллиона рублей направят на обустройство туристического центра Екатеринбурга.
«Правительство России подтвердило выделение средств на проект туристского кода центра Екатеринбурга. Федеральный и областной бюджеты выделят даже больше средств, чем проговаривалось ранее», – пишет мэр.
На эти средства в туристическом центре города планируют внедрить художественную подсветку архитектурных объектов в Историческом сквере и на улице Вайнера, закупить уличную мебель и оборудовать туалетные модули. Также будут развиваться информационные туристические центры и уличная навигация.
Орлов поручил ответственным структурам выполнить основную часть перечисленных мероприятий к августу этого года, чтобы в дни 300-летия Екатеринбурга горожанам и гостям уральской столицы обеспечить максимальный комфорт.
Ранее мы писали, что Свердловская область получит из федерального бюджета более 580 млн рублей на развитие туризма. Из них 219,5 миллиона рублей направят на обустройство туристического центра Екатеринбурга.
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