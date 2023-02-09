Туристический центр Екатеринбурга планируют обустроить к августу

«Правительство России подтвердило выделение средств на проект туристского кода центра Екатеринбурга. Федеральный и областной бюджеты выделят даже больше средств, чем проговаривалось ранее», – пишет мэр.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости