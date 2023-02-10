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Свердловская область получит на развитие туризма более 580 млн рублей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В 2023 году в бюджет Свердловской области поступят гранты из федерального бюджета на развитие туризма. Распоряжения о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На федеральном уровне одобрили три заявки свердловского губернатора на развитие туристической инфраструктуры. Всего регион получит в этом году 589,7 миллиона рублей.
332 миллиона рублей направят на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов и развитие сети маршрутов, в том числе для людей с ОВЗ и национального маршрута «Демидовский маршрут». 219,5 миллиона рублей будут направлены на обустройство туристического центра Екатеринбурга.
На федеральном уровне одобрили три заявки свердловского губернатора на развитие туристической инфраструктуры. Всего регион получит в этом году 589,7 миллиона рублей.
332 миллиона рублей направят на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов и развитие сети маршрутов, в том числе для людей с ОВЗ и национального маршрута «Демидовский маршрут». 219,5 миллиона рублей будут направлены на обустройство туристического центра Екатеринбурга.
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