Свердловская область получит на развитие туризма более 580 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2023 году в бюджет Свердловской области поступят гранты из федерального бюджета на развитие туризма. Распоряжения о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На федеральном уровне одобрили три заявки свердловского губернатора на развитие туристической инфраструктуры. Всего регион получит в этом году 589,7 миллиона рублей.332 миллиона рублей направят на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов и развитие сети маршрутов, в том числе для людей с ОВЗ и национального маршрута «Демидовский маршрут». 219,5 миллиона рублей будут направлены на обустройство туристического центра Екатеринбурга.