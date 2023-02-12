Уральские застройщики ищут замену польским и голландским деревьям

«Присматриваемся к отечественным питомникам», – заявила Наталья Лушникова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральские застройщики закупали деревья в Германии, Польше и Голландии, а теперь ищут отечественные ландшафтные решения. Об этом на круглом столе в «Коммерсанте-Урал» сообщила директор филиала «Брусники» в Екатеринбурге Наталья Лушникова.По словам Лушниковой, поставки саженцев деревьев и кустарников из Германии, Польши и Голландии на этот год должны сохраниться. Однако на будущее компания уже изучает российский рынок.