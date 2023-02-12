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Уральские застройщики ищут замену польским и голландским деревьям

13.25 Среда, 15 февраля 2023
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Уральские застройщики закупали деревья в Германии, Польше и Голландии, а теперь ищут отечественные ландшафтные решения. Об этом на круглом столе в «Коммерсанте-Урал» сообщила директор филиала «Брусники» в Екатеринбурге Наталья Лушникова.

По словам Лушниковой, поставки саженцев деревьев и кустарников из Германии, Польши и Голландии на этот год должны сохраниться. Однако на будущее компания уже изучает российский рынок.

«Присматриваемся к отечественным питомникам», – заявила Наталья Лушникова.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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18:56 Сбитый машиной щенок уже бегает на своих четырёх, — сообщает екатеринбургский «ЗооДоктор»
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17:31 Свердловскую область снова накроет смог
16:55 Сотрудникам екатеринбургской больницы не доплачивали за работу во вредных условиях
16:26 На Урале водитель Mercedes ездил с подложными номерами и нарушал ПДД
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