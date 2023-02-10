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Верхняя Пышма принимает Первенство России по спортивному и боевому самбо среди юниоров

14.20 Среда, 15 февраля 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Первенство России по спортивному самбо среди юношей и девушек и по боевому самбо среди юношей стартовало в Верхней Пышме. Поединки проходят во Дворце самбо и единоборств с 14 по 16 февраля 2023 года.

Среди спортсменов в возрасте от 18 до 20 лет разыгрываются медали в 23 весовых категориях: по 8 у юниоров и юниорок в спортивном самбо и 7 в боевом самбо.

Организаторами мероприятия стали министерство спорта РФ, министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Всероссийская федерация самбо, Федерация самбо Свердловской области, Клуб самбо УГМК.



– Год назад мы проводили в Верхней Пышме Чемпионат России, в этом – первенство среди молодежи и не намерены останавливаться на достигнутом. Самбисты Свердловской области завоевали в прошлом году на соревнованиях российского и международного уровня 105 наград, из них 56 золотых. Такие показатели говорят о лидерстве Среднего Урала в этом виде единоборств, – сказал президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов.


Член общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Za самбо» Сергей Козлов пожелал спортсменам ярких побед на соревнованиях: «Хотелось бы еще раз сказать, что самбо – наш национальный вид спорта – будет развиваться и дальше также динамично, как сейчас, а Верхняя Пышма на сегодня действительно является его столицей».

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Zа Самбо» в регионе Алексей Свалов отметил высокий уровень организации соревнований со стороны областной федерации самбо, а также помощь в их проведении общественного совета спортивного проекта «Zа самбо».

– Здорово, что уделяется столь большое внимание соревнованиям по самбо, особенно среди ребят школьного возраста, этот вид спорта востребован в нашем обществе. Каждый из ребят стремится взойти на высшую ступень пьедестала почета. Это стремление безусловно следует поощрять и поддерживать. В то же время не менее важным направлением является развитие массового и именно любительского спорта, формирование в обществе положительного отношение к здоровому образу жизни, постоянной активности и самосовершенствованию, – подчеркнул Алексей Свалов.




Всего на Первенство России приехало порядка 700 юных спортсменов из более чем 60 субъектов Российской Федерации. Следует отметить, что Клуб самбо УГМК на этих престижных соревнованиях представляют девять юниоров.

По результатам Первенства определится состав молодежной сборной России по самбо в 2023 году – кто будет представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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