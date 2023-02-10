Эхо фестиваля архивных фильмов докатится до Ельцин Центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Через неделю, в среду, 22-го февраля в Ельцин Центре начнётся показ фильмов, которые были участниками Московского международного фестиваля архивных фильмов. Сам фестиваль в российской столице проходил в ноябре прошлого года. Теперь и у жителей столицы уральской появится возможность ознакомиться хотя бы с частью его программы.Архивное кино — это, как правило, малоизвестные фильмы, которые хранятся в архивах киностудий, а когда извлекаются оттуда, выясняется, что они со временем, точно вино, только стали лучше, обрели дополнительную ценность. Архивным кино называют также фильмы, которые целиком смонтированы из неиспользованных киноматериалов прошлого или даже из известных сцен, которые получают новую жизнь в переосмыслении современными кинорежиссёрами. Долгие годы фестиваль «Белые столбы» был главным киносмотром такого кино. Московский международный фестиваль архивных фильмов стал его преемником.Впервые фестиваль архивного кино перешагивает границы Москвы и отправляется в несколько городов страны. Помимо Екатеринбурга, Эхо фестиваля прозвучит в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Зрителям покажут забытые и недооцененные современниками фильмы, малоизвестное научное и зрелищное кино, в том чиcле — ленты, которые считались утраченными, но были обнаружены и возвращены на экраны.В Ельцин Центре Эхо Московского фестиваля архивного кино продлится до 26-го февраля. Его программа разделена на следующие подборки фильмов: «Реставрации и находки», «Карта ветров» (сюда вошли ленты, показывающие необоримую мощь природы), «Грёзы Запада: ориентализм в кино» (фильмы о влиянии региона Восточной Африки на ранних кинематографистов). Большинство фильмов будут демонстрироваться на языке оригинала с переводом на русский субтитрами.