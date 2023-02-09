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В Екатеринбурге в 2023 году благоустроят 10 дворов
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Управляющим компаниям в Екатеринбурге предоставят субсидии из городского бюджета для благоустройства дворов. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. В этом году в городе преобразят 10 дворов.
В 2023 году в программу включены 10 дворов, расположенных по следующим адресам:
- улица Тагильская, 23;
- улица Фрунзе, 76а;
- улица Амундсена, 64;
- улица Амундсена, 68;
- улица Малышева, 84;
- улица 22 Партcъезда, 12, 14;
- улица Фестивальная, 27, 29, 29а;
- улица 40-летия Октября, 9;
- переулок Коллективный, 11, 13, 15;
- улица Селькоровская, 38, 40.
Комплексное благоустройство дворов в включает в себя ремонт детских игровых площадок, устройство площадок для отдыха взрослых, восстановление газонов и цветников, ремонт хозяйственных и контейнерных площадок, установку ограждений, асфальтирование проездов и тротуаров.
«В рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018-2027 годы" предусмотрены муниципальные бюджетные средства в размере 11 миллионов 161 тысяча рублей на возмещение части затрат управляющим компаниям для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2023 году. Общий объём средств, выделенных на преображение дворов, превысил 140 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе мэрии.
В 2023 году в программу включены 10 дворов, расположенных по следующим адресам:
- улица Тагильская, 23;
- улица Фрунзе, 76а;
- улица Амундсена, 64;
- улица Амундсена, 68;
- улица Малышева, 84;
- улица 22 Партcъезда, 12, 14;
- улица Фестивальная, 27, 29, 29а;
- улица 40-летия Октября, 9;
- переулок Коллективный, 11, 13, 15;
- улица Селькоровская, 38, 40.
Комплексное благоустройство дворов в включает в себя ремонт детских игровых площадок, устройство площадок для отдыха взрослых, восстановление газонов и цветников, ремонт хозяйственных и контейнерных площадок, установку ограждений, асфальтирование проездов и тротуаров.
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