В Екатеринбурге в 2023 году благоустроят 10 дворов

«В рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018-2027 годы" предусмотрены муниципальные бюджетные средства в размере 11 миллионов 161 тысяча рублей на возмещение части затрат управляющим компаниям для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2023 году. Общий объём средств, выделенных на преображение дворов, превысил 140 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Управляющим компаниям в Екатеринбурге предоставят субсидии из городского бюджета для благоустройства дворов. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. В этом году в городе преобразят 10 дворов.В 2023 году в программу включены 10 дворов, расположенных по следующим адресам:- улица Тагильская, 23;- улица Фрунзе, 76а;- улица Амундсена, 64;- улица Амундсена, 68;- улица Малышева, 84;- улица 22 Партcъезда, 12, 14;- улица Фестивальная, 27, 29, 29а;- улица 40-летия Октября, 9;- переулок Коллективный, 11, 13, 15;- улица Селькоровская, 38, 40.Комплексное благоустройство дворов в включает в себя ремонт детских игровых площадок, устройство площадок для отдыха взрослых, восстановление газонов и цветников, ремонт хозяйственных и контейнерных площадок, установку ограждений, асфальтирование проездов и тротуаров.