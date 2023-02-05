В Ирбитском районе заработали новые станции водоочистки

«После монтажа систем водоочистки был сделан забор воды для лабораторного анализа. По результатам исследований, все пробы воды соответствуют СанПиН», – отметил Смирнов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Зайково, деревне Дубской и селе Стриганском Ирбитского муниципального образования ввели в эксплуатацию четыре новые станции водоочистки российского производства. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.Благодаря новым станциям водоочистки почти две тысячи жителей и десять соцобъектов теперь обеспечены чистой питьевой водой.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что на покупку и установку станций из областного бюджета в прошлом году выделили 18 миллионов рублей. Две станции установлены в Зайково и по одной в Дубской и Стриганском.По словам министра, станции производительностью 20 кубометров воды в час работают с резервом. Для хранения чистой воды предусмотрены подземные резервуары с объемом 30 кубометров.Николай Смирнов добавил, что в этом году должны продолжаться работы, направленные на улучшение качества воды в Ирбитском районе. Планируется приобрести еще три станции водоподготовки и установить их в поселке Зайково, в деревне Бердюгина и селе Горки.