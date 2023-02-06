В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 6 по 12 февраля зарегистрировано 39 638 случаев ОРВИ. Это на 2,2% выше уровня прошлой недели, но на 2,1% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети (58%).Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, в рамках мониторинга за возбудителями гриппа и ОРВИ в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций за неделю обследовали 822 человек. В области доминирует грипп В.Неблагополучными по заболеваемости признаны ГО Первоуральск, Богданович, Сухой Лог, Асбестовский городской округ и поселок Уральский. На Екатеринбург приходится 17 297 случаев заболевания.Помимо этого, за неделю в области по предварительным диагнозам зарегистрировано 519 случаев внебольничных пневмоний. Это на 5,33% ниже уровня прошлой недели. В Екатеринбурге зафиксирован 201 случай внебольничных пневмоний.