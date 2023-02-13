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Два старинных дома в Екатеринбурге внесли в реестр объектов культурного наследия
Общество
Два здания в центре Екатеринбурге внесли в реестр объектов культурного наследия. Речь идёт о доме Поповичевых и доме Линдеров– здания расположены рядом друг с другом и имеют адреса Малышева, 38 и Малышева, 40 соответственно. Относительно недавно между ними располагалось ещё одно строение – флигель усадьбы Поповичевых (Малышева, 38а), но его снесли ночью 6 ноября 2021 года ради освобождения места под проезд к будущей гостинице во дворе.
Именно после сноса флигеля усадьбы Поповичевых и стартовал процесс включения соседних зданий в реестр ОКН, рассказал «Вечерним ведомостям» руководитель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин. По словам Букина, материалы для того, чтобы признать эти здания памятниками, он начал собирать ещё в 2014–2015 годах, но с подачей документов на экспертизу не спешил, поскольку отрицательное заключение заблокировало бы последующие попытки присвоения зданиям охранного статуса. Поэтому была цель собрать как можно больше сведений об историко-культурной ценности, чтобы аргументы были убедительнее. Но снос флигеля дал сигнал, что нужно действовать, — говорит Букин.
В марте 2022 года по заявлению Олега Букина объекты были включены в перечень выявленных ОКН. Затем, для внесения в реестр ОКН, необходимо было провести экспертизы. В течение лета – осени 2022 года были проведены государственные историко-культурные экспертизы по обоим зданиям. Заказчиком первой (по дому Поповичевых) выступил «Уральский хронотоп», второй (по дому Линдеров) — арх-группа PODELNIKI. Обе экспертизы вынесли положительные заключения, что в Екатеринбурге в последние годы случается нечасто.
10 февраля на основании выводов этих экспертиз оба здания были включены в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующие приказы (№79 и №80) были опубликованы на правовом портале Свердловской области.
Однако Олег Букин в разговоре с veved.ru сказал, что «расслабляться рано», поскольку в ходе экспертизы и заседания научно-методического совета при управлении госохраны поступали возражения о включении указанных зданий в реестр ОКН, в том числе от собственника здания Малышева, 38. Букин опасается, что приказы о постановке объектов под охрану могут быть оспорены в судах. Вероятно, в этом может быть заинтересован застройщик гостиницы, поскольку за внесением объектов в реестр ОКН должно последовать утверждение зон их охраны, а это, в свою очередь, может ограничить строительство на прилегающей территории. В настоящий момент уже идут общественные обсуждения по проектам межевания и планировки территории за зданиями-памятниками – компания Александра Трунтаева и Павла Дацюка обозначила планы по возведению здесь 30-этажной гостиницы – второй очереди отеля Radius.
Именно после сноса флигеля усадьбы Поповичевых и стартовал процесс включения соседних зданий в реестр ОКН, рассказал «Вечерним ведомостям» руководитель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин. По словам Букина, материалы для того, чтобы признать эти здания памятниками, он начал собирать ещё в 2014–2015 годах, но с подачей документов на экспертизу не спешил, поскольку отрицательное заключение заблокировало бы последующие попытки присвоения зданиям охранного статуса. Поэтому была цель собрать как можно больше сведений об историко-культурной ценности, чтобы аргументы были убедительнее. Но снос флигеля дал сигнал, что нужно действовать, — говорит Букин.
В марте 2022 года по заявлению Олега Букина объекты были включены в перечень выявленных ОКН. Затем, для внесения в реестр ОКН, необходимо было провести экспертизы. В течение лета – осени 2022 года были проведены государственные историко-культурные экспертизы по обоим зданиям. Заказчиком первой (по дому Поповичевых) выступил «Уральский хронотоп», второй (по дому Линдеров) — арх-группа PODELNIKI. Обе экспертизы вынесли положительные заключения, что в Екатеринбурге в последние годы случается нечасто.
Дом Линдеров (ближе к фотографу) и усадьба Поповичевых. Фото: Олег Букин
10 февраля на основании выводов этих экспертиз оба здания были включены в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующие приказы (№79 и №80) были опубликованы на правовом портале Свердловской области.
Однако Олег Букин в разговоре с veved.ru сказал, что «расслабляться рано», поскольку в ходе экспертизы и заседания научно-методического совета при управлении госохраны поступали возражения о включении указанных зданий в реестр ОКН, в том числе от собственника здания Малышева, 38. Букин опасается, что приказы о постановке объектов под охрану могут быть оспорены в судах. Вероятно, в этом может быть заинтересован застройщик гостиницы, поскольку за внесением объектов в реестр ОКН должно последовать утверждение зон их охраны, а это, в свою очередь, может ограничить строительство на прилегающей территории. В настоящий момент уже идут общественные обсуждения по проектам межевания и планировки территории за зданиями-памятниками – компания Александра Трунтаева и Павла Дацюка обозначила планы по возведению здесь 30-этажной гостиницы – второй очереди отеля Radius.
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