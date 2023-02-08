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Парк Маяковского стал съёмочной площадкой нового клипа Линды
Общество
Фото: ВК-группа ЦПКиО / vk.com/ekbcpkio
Некогда очень популярная, а ныне несколько позабытая певица Линда завтра устроит премьеру нового клипа в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга. Место выбрано неспроста. ЦПКиО послужил съёмочной площадкой для этого клипа.
Сообщается, что песня, которую «иллюстрирует» клип, называется «Киты-Кошки». Съёмки проходили на льду «Северного сияния», паркового катка, который уже успел стать культовым местом зимнего отдыха уральцев. Режиссёром клипа выступил екатеринбуржец Александр Костыгин.
Премьера клипа состоится в Екатеринбурге уже завтра, 14-го февраля, и будет приурочено к празднованию Дня всех влюблённых. Первые зрители увидят видеовоплощение «Китов-Кошек» на главном экране парка в 21:00.
Сообщается, что песня, которую «иллюстрирует» клип, называется «Киты-Кошки». Съёмки проходили на льду «Северного сияния», паркового катка, который уже успел стать культовым местом зимнего отдыха уральцев. Режиссёром клипа выступил екатеринбуржец Александр Костыгин.
Премьера клипа состоится в Екатеринбурге уже завтра, 14-го февраля, и будет приурочено к празднованию Дня всех влюблённых. Первые зрители увидят видеовоплощение «Китов-Кошек» на главном экране парка в 21:00.
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