Улица Шефская станет героиней «Эльмашеведения»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Бывший кинотеатр «Заря», который с этого года начал своё существование в формате культурного пространства, начал анонсировать очередную «серию» крайне любопытного проекта под названием «Эльмашеведения». Она будет целиком посвящена одной из самых протяжённых улиц Екатеринбурга.Про улицу Шефская расскажут в «Пространстве Заря» в конце этой недели, 18-го февраля. С чего она начиналась, какие функции изначально выполняла, почему стала такой востребованной у горожан и что на ней сейчас расположено: такую информацию можно будет получить на встрече в рамках проекта «Эльмашеведения» в пространстве бывшего кинотеатра, расположенного в доме №2 по улице Баумана. Начало ровно в полдень, вход по предварительной регистрации.Программа «Эльмашеведения» призвана сделать Екатеринбург более знакомым и любимым для его жителей. В её рамках проходят выставки и лекции, посвящённые одной из половинок Орджоникидзевского административного района города. Многие экспонаты выставок и некоторую информацию предоставлена организаторам самими обитателями Эльмаша.