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Стартовал прием заявок в Школу кино Свердловской киностудии
Общество
Фото: пресс-служба Свердловской киностудии
Школа кино Свердловской киностудии начала прием заявок от абитуриентов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе киностудии.
В этом году в Школе кино будут обучать по пяти новым специальностям: скрипт-супервайзер, ассистент оператора/камерамен, фокус-пуллер, ассистент звукорежиссера и локейшн-менеджер.
Обучение для студентов бесплатное. Заявки принимаются дот 10 марта. Зачисление проводится по результатам собеседования с мастерами курсов.
В этом году в Школе кино будут обучать по пяти новым специальностям: скрипт-супервайзер, ассистент оператора/камерамен, фокус-пуллер, ассистент звукорежиссера и локейшн-менеджер.
Обучение для студентов бесплатное. Заявки принимаются дот 10 марта. Зачисление проводится по результатам собеседования с мастерами курсов.
«После обучения молодые кинематографисты получают работу преимущественно в проектах Свердловской киностудии, увеличивая ее производственную мощность. Кроме этого, специалисты могут быть задействованы и в других кинопроектах страны», – отметили в пресс-службе киностудии.
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