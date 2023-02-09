Стартовал прием заявок в Школу кино Свердловской киностудии

«После обучения молодые кинематографисты получают работу преимущественно в проектах Свердловской киностудии, увеличивая ее производственную мощность. Кроме этого, специалисты могут быть задействованы и в других кинопроектах страны», – отметили в пресс-службе киностудии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости