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Пьяного дебошира задержали в аэропорту Кольцово
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В аэропорту Кольцово задержали 40-летнего пьяного пассажира самолета «Москва – Екатеринбург». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся самолету требуется наряд полиции. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили официально не работающего 40-летнего екатеринбуржца.
Согласно акту командира лайнера, пьяный мужчина во время полета попросил у бортпроводников спиртные напитки, а после отказа стал выражать свое недовольство и материться.
От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Его доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в Кольцово. В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Задержанный ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за аналогичные правонарушения.
В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся самолету требуется наряд полиции. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили официально не работающего 40-летнего екатеринбуржца.
Согласно акту командира лайнера, пьяный мужчина во время полета попросил у бортпроводников спиртные напитки, а после отказа стал выражать свое недовольство и материться.
От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Его доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в Кольцово. В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Задержанный ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за аналогичные правонарушения.
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