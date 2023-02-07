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В Горном Щите перекроют улицу Титова

13.53 Понедельник, 13 февраля 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В селе Горный Щит в Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Титова в районе дома №3б. Ограничения будут действовать с 3 по 10 марта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством газопровода низкого давления. После проведения работ строители должны будут восстановить все элементы нарушенного благоустройства.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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