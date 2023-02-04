Возрастное ограничение 18+
Жители Североуральска пожаловались на собак у местной гостиницы
Общество
Фото: Типичный Североуральск
Жители Североуральска пожаловались на стаю бездомных собак, обитающих на детской площадке возле местной гостиницы «Кумба». Об этом пишет сообщество «Типичный Североуральск».
Со слов местной жительницы, недовольной большим количеством бродячих стай, подкармливают собак сотрудники этой же гостиницы. Кроме того, они, с её слов, строят им будки на территории заведения.
Напомним, что директор свердловского департамента ветеринарии Евгений прогнозировал рост бешенства на территории региона.
Со слов местной жительницы, недовольной большим количеством бродячих стай, подкармливают собак сотрудники этой же гостиницы. Кроме того, они, с её слов, строят им будки на территории заведения.
Напомним, что директор свердловского департамента ветеринарии Евгений прогнозировал рост бешенства на территории региона.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржцы пожаловались на сильный запах газа на Эльмаше
04 февраля 2023
04 февраля 2023