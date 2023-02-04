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Жители Североуральска пожаловались на собак у местной гостиницы

16.43 Воскресенье, 12 февраля 2023
Общество
Фото: Типичный Североуральск
Жители Североуральска пожаловались на стаю бездомных собак, обитающих на детской площадке возле местной гостиницы «Кумба». Об этом пишет сообщество «Типичный Североуральск».

Со слов местной жительницы, недовольной большим количеством бродячих стай, подкармливают собак сотрудники этой же гостиницы. Кроме того, они, с её слов, строят им будки на территории заведения.

Напомним, что директор свердловского департамента ветеринарии Евгений прогнозировал рост бешенства на территории региона.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:53 Пациентке ревдинской городской больницы пытались передать шприц с наркотиком
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12:56 Жители Нижнего Тагила с Уральского проспекта пожаловались на отсутствие ремонта в подъезде
11:59 В екатеринбургской школе в микрорайоне Кольцово произошёл пожар
11:05 Больше 20 человек тушили пожар в Артёмовском городском округе
10:06 В Екатеринбурге ищут 46-летнего мужчину, пропавшего 7 февраля
20:17 ХК «Автомобилист» в драматичном матче вырвал победу и вышел в плей-офф КХЛ
18:14 В екатеринбургской ветклинике спасли проглотившую иголку кошку
17:25 Работники нижнетагильского «Уралвагонзавода» пожаловались на давку в трамваях
16:34 В столице Урала состоялась массовая гонка «Лыжни России»
15:40 В Свердловской области выявили 377 случаев коронавируса
15:02 Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт
14:10 Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал о своем опыте лечения энергией
12:44 Бывший осуждённый попытался доставить в камышловскую колонию семь телефонов
11:53 В Нижнем Тагиле проводят проверку после смерти бездомного в заброшенной воинской части
11:01 В уральской столице полицейские задержали «закладчика-флориста»
10:04 Крупный пожар произошёл в селе Байкалово Свердловской области
21:19 Детству 90-х годов будет посвящена выставка в Ельцин Центре
20:51 Два тюменца приехали в Екатеринбург для преступной деятельности
20:25 Защитники Калиновского лесопарка примут участие в «Лыжне России»
19:46 Cбившему насмерть школьницу екатеринбуржцу вынесли приговор
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