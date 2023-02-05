В Екатеринбурге ищут 46-летнего мужчину, пропавшего 7 февраля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 46-летнего Игоря Кузнецова. С 7 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с русыми волосами и зелёными глазами. Был одет в куртку, спортивные штаны, кроссовки и шапку – всё чёрного цвета.Может передвигаться на грузовом автомобиле «ГАЗон Next».Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.