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В Екатеринбурге ищут 46-летнего мужчину, пропавшего 7 февраля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 46-летнего Игоря Кузнецова. С 7 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с русыми волосами и зелёными глазами. Был одет в куртку, спортивные штаны, кроссовки и шапку – всё чёрного цвета.
Может передвигаться на грузовом автомобиле «ГАЗон Next».
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с русыми волосами и зелёными глазами. Был одет в куртку, спортивные штаны, кроссовки и шапку – всё чёрного цвета.
Может передвигаться на грузовом автомобиле «ГАЗон Next».
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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