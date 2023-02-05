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В Свердловской области выявили 377 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили ещё 377 случаев COVID-19. За всё время в регионе зарегистрировали 572 690 случаев болезни.
Выписано по выздоровлению из больниц 386 человек. За весь период пандемии, по данным на 11 февраля, вылечилось 557 338 жителей региона.
За минувший день была зарегистрирована одна смерть среди больных коронавирусом. Всего от COVID-19 умерло 10 927 пациентов.
Выписано по выздоровлению из больниц 386 человек. За весь период пандемии, по данным на 11 февраля, вылечилось 557 338 жителей региона.
За минувший день была зарегистрирована одна смерть среди больных коронавирусом. Всего от COVID-19 умерло 10 927 пациентов.
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