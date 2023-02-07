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Cбившему насмерть школьницу екатеринбуржцу вынесли приговор
Общество
Фото: пресс-служба прокуратуры / ГИБДД по Свердловской области
Чкаловский районный суд сегодня вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем по вине водителя BMW Алексея Белькова 25 марта 2022 года на Вторчермете.
По результатам рассмотрения дела судья Александр Кабанов назначил Белькову два года колонии-поселения и установил мужчине запрет на управление автомобилями на срок 2 года и 11 месяцев. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).
В марте 2022 года Бельков, двигаясь по 2-й Новосибирской улице со скоростью 118 километров в час, не справился с управлением и вылетел на остановку «Эскадронная», где автобуса ждала 11-летняя школьница. Девочка погибла на месте.
С Белькова также взыскали в пользу родственников погибшей 1 миллион рублей компенсации морального вреда и 70 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на похороны. Мужчина полностью признал свою вину.
По результатам рассмотрения дела судья Александр Кабанов назначил Белькову два года колонии-поселения и установил мужчине запрет на управление автомобилями на срок 2 года и 11 месяцев. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).
В марте 2022 года Бельков, двигаясь по 2-й Новосибирской улице со скоростью 118 километров в час, не справился с управлением и вылетел на остановку «Эскадронная», где автобуса ждала 11-летняя школьница. Девочка погибла на месте.
С Белькова также взыскали в пользу родственников погибшей 1 миллион рублей компенсации морального вреда и 70 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на похороны. Мужчина полностью признал свою вину.
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