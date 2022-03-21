В Екатеринбурге водитель «BMW» насмерть сбил 11-летнюю девочку
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 25 марта, в Екатеринбурге рядом с перекрестком улиц 2-я Новосибирская – Эскадронная водитель «BMW» насмерть сбил 11-летнюю девочку. Инцидент произошел около 17.40.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Mazda 3» при выезде с Эскадронной на 2-ю Новосибирскую в сторону микрорайона Солнечный создал помеху для движения автомобиля «BMW», из-за чего водитель «BMW» выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на стоящую у остановочного комплекса девочку.
В результате происшествия школьница получила травмы не совместимые с жизнью и погибла на месте инцидента до приезда скорой медицинской помощи. Сообщается, что погибшая, возвращаясь домой из школы, ожидала свой транспорт на остановке.
Со слов водителя «BMW», он пытался уйти от столкновения с «Mazda 3», но не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Mazda 3» при выезде с Эскадронной на 2-ю Новосибирскую в сторону микрорайона Солнечный создал помеху для движения автомобиля «BMW», из-за чего водитель «BMW» выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на стоящую у остановочного комплекса девочку.
В результате происшествия школьница получила травмы не совместимые с жизнью и погибла на месте инцидента до приезда скорой медицинской помощи. Сообщается, что погибшая, возвращаясь домой из школы, ожидала свой транспорт на остановке.
Со слов водителя «BMW», он пытался уйти от столкновения с «Mazda 3», но не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!