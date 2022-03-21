В Екатеринбурге водитель «BMW» насмерть сбил 11-летнюю девочку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 25 марта, в Екатеринбурге рядом с перекрестком улиц 2-я Новосибирская – Эскадронная водитель «BMW» насмерть сбил 11-летнюю девочку. Инцидент произошел около 17.40.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Mazda 3» при выезде с Эскадронной на 2-ю Новосибирскую в сторону микрорайона Солнечный создал помеху для движения автомобиля «BMW», из-за чего водитель «BMW» выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на стоящую у остановочного комплекса девочку.В результате происшествия школьница получила травмы не совместимые с жизнью и погибла на месте инцидента до приезда скорой медицинской помощи. Сообщается, что погибшая, возвращаясь домой из школы, ожидала свой транспорт на остановке.Со слов водителя «BMW», он пытался уйти от столкновения с «Mazda 3», но не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.