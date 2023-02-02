Ural Music Night получит из федерального бюджета 38 млн рублей

«Свердловская область подала заявки по всем мерам поддержки отрасли и выиграла максимальную сумму на 2023 год – 585 миллиона рублей. Первым подписано распоряжение о выделении денег на Ночь музыки. В ближайшее время мы ждем подписания документов и поступления денег и по другим проектам», – рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Фестиваль Ural Music Night получит в этом году 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Распоряжение о направлении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В этом году фестиваль состоится в Екатеринбурге 23 июня. На 100 сценах сыграют более 2500 музыкантов со всей страны.Всего на всероссийский конкурс на продвижение событийных мероприятий было подано 134 заявки из 57 регионов. Свердловская область подала шесть заявок. Согласно правилам конкурса, только одно событие в регионе, набравшее максимальное количество баллов, может получить эту поддержку.