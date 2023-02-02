Возрастное ограничение 18+
Ural Music Night получит из федерального бюджета 38 млн рублей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Фестиваль Ural Music Night получит в этом году 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Распоряжение о направлении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В этом году фестиваль состоится в Екатеринбурге 23 июня. На 100 сценах сыграют более 2500 музыкантов со всей страны.
Всего на всероссийский конкурс на продвижение событийных мероприятий было подано 134 заявки из 57 регионов. Свердловская область подала шесть заявок. Согласно правилам конкурса, только одно событие в регионе, набравшее максимальное количество баллов, может получить эту поддержку.
В этом году фестиваль состоится в Екатеринбурге 23 июня. На 100 сценах сыграют более 2500 музыкантов со всей страны.
Всего на всероссийский конкурс на продвижение событийных мероприятий было подано 134 заявки из 57 регионов. Свердловская область подала шесть заявок. Согласно правилам конкурса, только одно событие в регионе, набравшее максимальное количество баллов, может получить эту поддержку.
«Свердловская область подала заявки по всем мерам поддержки отрасли и выиграла максимальную сумму на 2023 год – 585 миллиона рублей. Первым подписано распоряжение о выделении денег на Ночь музыки. В ближайшее время мы ждем подписания документов и поступления денег и по другим проектам», – рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ural Music Night состоится в Екатеринбурге 23 июня
02 февраля 2023
02 февраля 2023
Финансирование туризма в Свердловской области в 2023 году решили увеличить более чем в два раза
06 февраля 2023
06 февраля 2023