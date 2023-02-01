Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коммунальщики продолжают очищать улицы Екатеринбурга от снега и наледи. Как заявляют в пресс-службе мэрии, особое внимание уделяется обработке тротуаров и дорог противогололедными материалами.За минувшие сутки на полигоны с улиц города отправили 4 434 тонны снега. Для борьбы с гололедом израсходовано 73 тонны ПГМ и более 14 тонн фракционного песка. В уборке мегаполиса было задействовано 376 спецмашин и 505 рабочих.Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 448 рабочих, задействовано 206 единиц спецтехники.