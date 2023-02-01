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На уборку улиц Екатеринбурга вышли 448 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Коммунальщики продолжают очищать улицы Екатеринбурга от снега и наледи. Как заявляют в пресс-службе мэрии, особое внимание уделяется обработке тротуаров и дорог противогололедными материалами.
За минувшие сутки на полигоны с улиц города отправили 4 434 тонны снега. Для борьбы с гололедом израсходовано 73 тонны ПГМ и более 14 тонн фракционного песка. В уборке мегаполиса было задействовано 376 спецмашин и 505 рабочих.
Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 448 рабочих, задействовано 206 единиц спецтехники.
За минувшие сутки на полигоны с улиц города отправили 4 434 тонны снега. Для борьбы с гололедом израсходовано 73 тонны ПГМ и более 14 тонн фракционного песка. В уборке мегаполиса было задействовано 376 спецмашин и 505 рабочих.
Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 448 рабочих, задействовано 206 единиц спецтехники.
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