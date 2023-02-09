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За сутки в Свердловской области подтвердили 385 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 385 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 572 313 случаев COVID-19.
Госпитализировали 30 пациентов. По выздоровлению выписали 390 человек. Общее число вылечившихся – 556 952.
За последние сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
Госпитализировали 30 пациентов. По выздоровлению выписали 390 человек. Общее число вылечившихся – 556 952.
За последние сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
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