В Екатеринбурге появилась улица имени Вениамина Яковлева

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге новой улице присвоили имя российского юриста и государственного деятеля Вениамина Яковлева. Мэр Алексей Орлов подписал соответствующее постановление.Улица Вениамина Яковлева находится в Академическом районе и проходит от Вильгельма де Генина до Суходольской, пересекая улицы Владимира Букина и Архитектора Белянкина.Вениамин Яковлев, чье имя присвоили новой улице, внес значительный вклад в развитие российской правовой системы, в том числе – в формирование системы арбитражных судов Российской Федерации.Яковлев порядка 27 лет работал в Свердловском юридическом институте. В 1987 году он переехал в Москву и возглавил Всесоюзный НИИ советского государственного строительства и законодательства. Также работал министром юстиции СССР и одновременно являлся председателем Высшего арбитражного суда СССР.С 1992 по 2005 год Вениамин Яковлев возглавлял Высший арбитражный суд РФ, а с 2005 по 2018 год являлся советником президента РФ. Он награжден почетными званиями Заслуженного юриста РСФСР и Почетного гражданина Свердловской области.Напомним, что ровно год назад имя Вениамина Яковлева было присвоено Уральскому государственному юридическому университету (бывший Свердловский юридический институт).