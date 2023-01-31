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В Екатеринбурге появилась улица имени Вениамина Яковлева
Общество
Схема администрации Екатеринбурга / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге новой улице присвоили имя российского юриста и государственного деятеля Вениамина Яковлева. Мэр Алексей Орлов подписал соответствующее постановление.
Улица Вениамина Яковлева находится в Академическом районе и проходит от Вильгельма де Генина до Суходольской, пересекая улицы Владимира Букина и Архитектора Белянкина.
Вениамин Яковлев, чье имя присвоили новой улице, внес значительный вклад в развитие российской правовой системы, в том числе – в формирование системы арбитражных судов Российской Федерации.
Яковлев порядка 27 лет работал в Свердловском юридическом институте. В 1987 году он переехал в Москву и возглавил Всесоюзный НИИ советского государственного строительства и законодательства. Также работал министром юстиции СССР и одновременно являлся председателем Высшего арбитражного суда СССР.
С 1992 по 2005 год Вениамин Яковлев возглавлял Высший арбитражный суд РФ, а с 2005 по 2018 год являлся советником президента РФ. Он награжден почетными званиями Заслуженного юриста РСФСР и Почетного гражданина Свердловской области.
Напомним, что ровно год назад имя Вениамина Яковлева было присвоено Уральскому государственному юридическому университету (бывший Свердловский юридический институт).
Улица Вениамина Яковлева находится в Академическом районе и проходит от Вильгельма де Генина до Суходольской, пересекая улицы Владимира Букина и Архитектора Белянкина.
Вениамин Яковлев, чье имя присвоили новой улице, внес значительный вклад в развитие российской правовой системы, в том числе – в формирование системы арбитражных судов Российской Федерации.
Яковлев порядка 27 лет работал в Свердловском юридическом институте. В 1987 году он переехал в Москву и возглавил Всесоюзный НИИ советского государственного строительства и законодательства. Также работал министром юстиции СССР и одновременно являлся председателем Высшего арбитражного суда СССР.
С 1992 по 2005 год Вениамин Яковлев возглавлял Высший арбитражный суд РФ, а с 2005 по 2018 год являлся советником президента РФ. Он награжден почетными званиями Заслуженного юриста РСФСР и Почетного гражданина Свердловской области.
Напомним, что ровно год назад имя Вениамина Яковлева было присвоено Уральскому государственному юридическому университету (бывший Свердловский юридический институт).
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