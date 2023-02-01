В Екатеринбурге меняется схема движения пяти автобусных маршрутов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 11 февраля изменится схема движения автобусных маршрутов №01, 05, 012, 019 и 46. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.На маршруте №01 «Метро Ботаническая – станция Кольцово» в направлении к остановке «Метро Ботаническая» вводится новая остановка – «Рамада». Автобусные маршруты № 05, 012, 019 и 46 теперь продлеваются до остановки «ТЦ Лента».Автобусы № 05, 012, 019 будут курсировать по улицам Вильгельма де Геннина – Академика Парина – Рябинина – Академика Сахарова до остановки «ТЦ Лента». На маршрутах вводятся новые остановки «Детский сад № 43», «Патрушиха» и «ТЦ Лента».Автобус №46 будет ездить по улицам Вильгельма де Геннина – Академика Сахарова до остановки «ТЦ Лента». На маршруте вводят еще две остановки – «Школа № 79» и «ТЦ Лента».