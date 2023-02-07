В Краснотурьинске подростки жгли пакеты на Вечном огне

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске прокуратура проводит поверку по сообщению об осквернении символа воинской славы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По предварительным данным, 6 февраля подростки жгли на мемориале «Вечный огонь» полиэтиленовые пакеты. Мимо проходила женщина и сделала им замечание. После этого подростки ушли. Их действия зафиксировали камеры наружного наблюдения.Сейчас устанавливаются личности подростков и все обстоятельства произошедшего.