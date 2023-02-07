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В Краснотурьинске подростки жгли пакеты на Вечном огне

13.53 Четверг, 9 февраля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске прокуратура проводит поверку по сообщению об осквернении символа воинской славы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, 6 февраля подростки жгли на мемориале «Вечный огонь» полиэтиленовые пакеты. Мимо проходила женщина и сделала им замечание. После этого подростки ушли. Их действия зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Сейчас устанавливаются личности подростков и все обстоятельства произошедшего.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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11:28 В детском саду в Нижнем Тагиле девочка получила ожоги
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20:59 Курьера от мошенников помогли поймать екатеринбургская пенсионерка и её дочь
20:47 Два молодых наркомана печально прославили Нижнетагильский колледж
20:04 Двух екатеринбургских котят от огня и дыма спасли пожарные
19:41 «Провинциальные танцы» придут в Музей андеграунда с книгой
18:50 Появились сообщения о том, что неизвестные якобы «заминировали» военкомат в Каменске-Уральском
18:16 Свердловское Минприроды через суд обязали устранить свалку под Нижними Сергами
17:55 Суд взыскал с двух свердловчан 466 тысяч рублей за подобранные туши косуль и лося
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