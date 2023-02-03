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Стартовал прием работ на I Всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК) приглашает юных творцов к участию во Всероссийском форуме юных дарований ArtНавигатор. Новый проект поможет детям найти нужную дорогу в динамично меняющемся мире искусства.
Мероприятие проводится в два этапа. Первый – конкурсный, чтобы выявить самых одарённых участников 10–16 лет. Заявки принимаются с 6 февраля по 3 апреля 2023 года в четырёх номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика.
После жюри выберет лучших конкурсантов, которые получат персональные приглашения на вторую часть Форума – серию очных мастер-классов с известными творческими деятелями России и отчётный концерт.
Организаторы отмечают: предварительной подготовки и вступительного взноса для участия в конкурсном этапе Форума не требуется. Электронный формат подачи заявки требует минимума технических средств и всего несколько минут.
Для юных художников и журналистов заданы две темы: «Сердце Урала», в честь 300-летия Екатеринбурга, и «Твои уроки бережно храню» – приурочена к Году педагога и наставника, объявленному в России.
Форма подачи заявок уже доступна на сайте благотворительного фонда.
Мероприятие проводится в два этапа. Первый – конкурсный, чтобы выявить самых одарённых участников 10–16 лет. Заявки принимаются с 6 февраля по 3 апреля 2023 года в четырёх номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика.
После жюри выберет лучших конкурсантов, которые получат персональные приглашения на вторую часть Форума – серию очных мастер-классов с известными творческими деятелями России и отчётный концерт.
«Искусство сегодня – это песни, которые за секунды становится хитами и облетают весь мир. «Тексты», где графика имеет не меньше, иногда, больше значения, чем слова, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Начиная этот проект, мы хотим помочь детям найти правильные ориентиры в современном мире. В стремлении к вершинам не забыть, что вечные ценности – Любовь, Забота, Милосердие – неизменно являются основой для творчества».
Организаторы отмечают: предварительной подготовки и вступительного взноса для участия в конкурсном этапе Форума не требуется. Электронный формат подачи заявки требует минимума технических средств и всего несколько минут.
Для юных художников и журналистов заданы две темы: «Сердце Урала», в честь 300-летия Екатеринбурга, и «Твои уроки бережно храню» – приурочена к Году педагога и наставника, объявленному в России.
Форма подачи заявок уже доступна на сайте благотворительного фонда.
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