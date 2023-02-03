Стартовал прием работ на I Всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор

«Искусство сегодня – это песни, которые за секунды становится хитами и облетают весь мир. «Тексты», где графика имеет не меньше, иногда, больше значения, чем слова, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Начиная этот проект, мы хотим помочь детям найти правильные ориентиры в современном мире. В стремлении к вершинам не забыть, что вечные ценности – Любовь, Забота, Милосердие – неизменно являются основой для творчества».

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости