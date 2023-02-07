Администрация Североуральска выплатит ущерб пострадавшим от затопления жильцам

«Квартира, которая принадлежит муниципалитету, фактически нежилая, забита мусором от пола до потолка. Туда периодически проникают какие-то люди, выбивая входную дверь, из-за чего возникает угроза возгорания хлама. Управляющая компания неоднократно обращалась в адрес администрации города с просьбой принять меры по очистке квартиры и приведению документов в порядок. Но чиновники на сообщения не реагировали», – отметили в областном суде.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Североуральска выплатит более 430 тысяч рублей жильцам многоквартирного дома на улице Ленина, которые пострадали от затопления.В пресс-службе Свердловского облсуда «Вечерним ведомостям» рассказали, что Сергей и Наталья являются собственниками квартиры на первом этаже дома на улице Ленина в Североуральске. В феврале прошлого года их жилище затопило. В квартире над ними произошел прорыв батареи. После поданной в управляющую компанию заявки отопление перекрыли, а прорыв устранили.Коммунальщики заявили пострадавшим жильцам, что в квартире над ними более трех лет никто не проживает, квартиросъемщик с октября 2018 года считается пропавшим без вести.В результате затопления Сергею и Наталье был причинен ущерб: намокли стены под пластиковыми панелями, потолочная плитка разбухла и частично отпала, в негодность пришли светильники, нарушена электропроводка. Стоимость ремонта, согласно заключению экспертов, составляет 398 937 рублей.Собственники квартиры обратились с иском в Североуральский городской суд, в котором просили взыскать с администрации городского округа в пользу Сергея 394 947 рублей, в пользу Натальи – 3 989 рублей. Также Сергей попросил суд взыскать расходы на оценку экспертов в размере 12 тысяч рублей, юридические услуги – 6 тысяч рублей и госпошлину – 7 189 рублей.Суд удовлетворил исковые требования: с администрации в пользу Сергея взыскан ущерб – 394 947 рублей и судебные расходы 40 189 рублей, а в пользу Натальи в счет возмещения материального ущерба – 3 989 рублей.Мэрия не согласилась с решением суда и обратилась с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Однако облсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции.