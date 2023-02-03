Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 380 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 380 случаев коронавируса за сутки. Общее число случаев заболевания – 571 545.Госпитализировали 40 пациентов. По выздоровлению выписали 394 человека. Всего вылечились 556 077 свердловчан.За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.