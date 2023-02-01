В Нижнем Тагиле запретили возвращать отловленных собак в общественные места

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Нижнего Тагила запретила после отлова безнадзорных животных отпускать их в парках, скверах и других общественных местах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.Так, безнадзорных животных после отлова нельзя возвращать:- на территории общего пользования (площади, улицы, проезды, парки)- во дворы многоквартирных домов,- детские игровые и спортивные площадки,- спортивные площадки,- кладбища и мемориальные зоны,- площадки для проведения массовых мероприятий,- территории детских садов, образовательных учреждений, поликлиник и больниц,- территории, прилегающие к объектам культуры,- территории, прилегающие к организациям общественного питания и магазинам.