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В Нижнем Тагиле запретили возвращать отловленных собак в общественные места
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Нижнего Тагила запретила после отлова безнадзорных животных отпускать их в парках, скверах и других общественных местах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.
Так, безнадзорных животных после отлова нельзя возвращать:
- на территории общего пользования (площади, улицы, проезды, парки)
- во дворы многоквартирных домов,
- детские игровые и спортивные площадки,
- спортивные площадки,
- кладбища и мемориальные зоны,
- площадки для проведения массовых мероприятий,
- территории детских садов, образовательных учреждений, поликлиник и больниц,
- территории, прилегающие к объектам культуры,
- территории, прилегающие к организациям общественного питания и магазинам.
Так, безнадзорных животных после отлова нельзя возвращать:
- на территории общего пользования (площади, улицы, проезды, парки)
- во дворы многоквартирных домов,
- детские игровые и спортивные площадки,
- спортивные площадки,
- кладбища и мемориальные зоны,
- площадки для проведения массовых мероприятий,
- территории детских садов, образовательных учреждений, поликлиник и больниц,
- территории, прилегающие к объектам культуры,
- территории, прилегающие к организациям общественного питания и магазинам.
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