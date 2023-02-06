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На здании мэрии Екатеринбурга начали монтаж новой подсветки стоимостью 107 миллионов рублей
Общество
Фото: официальная документация проекта
На здании администрации Екатеринбурга начали монтировать новую подсветку за 107 миллионов рублей.
Фотографии монтажных работ опубликовали в телеграм-канале «Интересный Екатеринбург».
Напомним, установить новую подсветку на мэрии городские чиновники решили в прошлом году – был объявлен аукцион со стартовой ценой около 107 миллионов рублей. Его выиграла московская фирма ООО «Стройстандарт Сервис», практически не снижая указанную цену — итоговая стоимость контракта составила 106 миллионов 719 тысяч 719 рублей 51 копейку, следует из данных на портале госзакупок.
Работы по монтажу новой подсветки должны завершить к началу мая 2023 года.
Напомним, здание администрации Екатеринбурга внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Его первые два этажа были построены до революции для гостиного двора, в 1930-х годах здание надстроили до 5 этажей в стилистике конструктивизма, в 1949 году здание оформили богатым внешним убранством в стиле сталинского неоклассицизма, а к 1954 с постройкой башни с часами оно приобрело современный облик.
Фотографии монтажных работ опубликовали в телеграм-канале «Интересный Екатеринбург».
Фото: «Интересный Екатеринбург»
Напомним, установить новую подсветку на мэрии городские чиновники решили в прошлом году – был объявлен аукцион со стартовой ценой около 107 миллионов рублей. Его выиграла московская фирма ООО «Стройстандарт Сервис», практически не снижая указанную цену — итоговая стоимость контракта составила 106 миллионов 719 тысяч 719 рублей 51 копейку, следует из данных на портале госзакупок.
Работы по монтажу новой подсветки должны завершить к началу мая 2023 года.
Напомним, здание администрации Екатеринбурга внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Его первые два этажа были построены до революции для гостиного двора, в 1930-х годах здание надстроили до 5 этажей в стилистике конструктивизма, в 1949 году здание оформили богатым внешним убранством в стиле сталинского неоклассицизма, а к 1954 с постройкой башни с часами оно приобрело современный облик.
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