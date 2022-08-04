Подсветку на здании мэрии Екатеринбурга обновят за 107 миллионов рублей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который обновит подсветку на здании на проспекте Ленина, 24а. Информация об это появилась на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта – 106 822 170 рублей. Заявки принимаются до 29 августа. Все работы должны быть выполнены к 1 мая 2023 года.
Планируется, что подсветка будет работать в нескольких режимах в зависимости от даты. Разные тона предусмотрены для будней, Нового года, Дня Победы и Дня города.
Начальная стоимость контракта – 106 822 170 рублей. Заявки принимаются до 29 августа. Все работы должны быть выполнены к 1 мая 2023 года.
Планируется, что подсветка будет работать в нескольких режимах в зависимости от даты. Разные тона предусмотрены для будней, Нового года, Дня Победы и Дня города.
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