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Голубые ели из центра Екатеринбурга превратились в подсвечники и рамки для фото
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Как и сообщалось ранее, спиленные голубые ели, которые украшали центр Екатеринбурга, стали материалом для школьных поделок. Хвойные красавицы, стараниями «попильщиков» превратившиеся в древесину, были переданы в несколько образовательных учреждений.
На этой неделе дети из Орджоникидзевского района похвастались тем, что у них получилось из елей, совсем недавно росших возле здания горадминистрации. На занятиях в кружках и на уроках труда талантливые школьники сначала разработали проекты своих изделий, а потом лобзиками, шлифовальными машинками и прочим деревообрабатывающим инструментам воплотили их. Среди этих сувениров — рамочки для фотографий, подсвечники, резная облицовка часового механизма и другие полезные вещицы. Все они так или иначе посвящены грядущему празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Особенно хорошо это заметно по деревяным значкам и медалькам, на которых красуется юбилейный логотип.
Такая же участь — превратиться в сувениры, изготовленные детьми, — ждёт и высоченную ель, которая радовала детвору в новогодние праздники на центральной площади города. Её, попиленную на веточки и поленца, тоже распределят по образовательным учреждениям на нужды маленьких рукоделов.
Напомним, что голубые ели возле здания екатеринбургской мэрии вырубили в мае прошлого года. Это объяснили необходимостью, сославшись на плохое состояние деревьев. Взамен им на том же месте высадили новые 5-метровые ели, которые в Екатеринбург привезли из Казани.
На этой неделе дети из Орджоникидзевского района похвастались тем, что у них получилось из елей, совсем недавно росших возле здания горадминистрации. На занятиях в кружках и на уроках труда талантливые школьники сначала разработали проекты своих изделий, а потом лобзиками, шлифовальными машинками и прочим деревообрабатывающим инструментам воплотили их. Среди этих сувениров — рамочки для фотографий, подсвечники, резная облицовка часового механизма и другие полезные вещицы. Все они так или иначе посвящены грядущему празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Особенно хорошо это заметно по деревяным значкам и медалькам, на которых красуется юбилейный логотип.
Такая же участь — превратиться в сувениры, изготовленные детьми, — ждёт и высоченную ель, которая радовала детвору в новогодние праздники на центральной площади города. Её, попиленную на веточки и поленца, тоже распределят по образовательным учреждениям на нужды маленьких рукоделов.
Напомним, что голубые ели возле здания екатеринбургской мэрии вырубили в мае прошлого года. Это объяснили необходимостью, сославшись на плохое состояние деревьев. Взамен им на том же месте высадили новые 5-метровые ели, которые в Екатеринбург привезли из Казани.
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